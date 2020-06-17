«Я пришел, чтобы зарезать тебя»: новосибирца будут судить за то, что взял в заложницы свою жену

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:40:29+03:00

Муж взял жену в заложницы за отказ с ним жить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он удерживал ее силой в магазине на протяжение трех часов и угрожал ножом

Изменить размер текста: A A

В Калининский районный суд поступило на рассмотрение уголовное дело. Его главный фигурант — мужчина, взявший в заложницы свою жену. Женщина хотела расстаться с ним, а он явился к ней на работу со словами: «Я пришел зарезать тебя». Об этом рассказали в прокуратуре.

— 41-летний местный житель, угрожая ножом, удерживал в заложниках продавщицу одного из магазинов. Помещение он закрыл на щеколду. Полтора часа прибывшие на место специалисты пытались отвлечь и успокоить агрессивно мужчину. Продавец воспользовалась моментом и открыла входную дверь, после чего силовики смогли задержать 41-летнего дебошира, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Вероника Аникина.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU