«Я пришел, чтобы зарезать тебя»: новосибирца будут судить за то, что взял в заложницы свою жену
В Калининский районный суд поступило на рассмотрение уголовное дело. Его главный фигурант — мужчина, взявший в заложницы свою жену. Женщина хотела расстаться с ним, а он явился к ней на работу со словами: «Я пришел зарезать тебя». Об этом рассказали в прокуратуре.
— 41-летний местный житель, угрожая ножом, удерживал в заложниках продавщицу одного из магазинов. Помещение он закрыл на щеколду. Полтора часа прибывшие на место специалисты пытались отвлечь и успокоить агрессивно мужчину. Продавец воспользовалась моментом и открыла входную дверь, после чего силовики смогли задержать 41-летнего дебошира, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Вероника Аникина.
На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU