2020-06-17T11:41:39+03:00
Происшествия

«Сильно ударился головой»: в Новосибирске таксист сбил 8-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске таксист сбил мальчика на велосипеде. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскВ Новосибирске таксист сбил мальчика на велосипеде. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирск
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В среду, 17 июня, в Заельцовском районе Новосибирска таксист сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу.

— В 14:30 водитель 1967 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris двигался по улице Гастелло со стороны Ереванской в сторону улицы Дальневосточная, у дома номер 40 совершил наезд на велосипедиста вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в ведомстве.

Мальчик сильно ударился головой: его с сотрясением головного мозга и ушибами доставили в больницу.

Подробности ДТП на месте устанавливают сотрудники ГИБДД Новосибирска.

Они напомнили, что велосипедистам, которым нет 14 лет, нельзя выезжать на дорогу, где ездят машины.

Напомним, под Новосибирском в апреле мужчина сбил велосипедиста, который вез на багажнике друга. Он рассказал, что не увидел детей, так как его ослепило солнце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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