«Сильно ударился головой»: в Новосибирске таксист сбил 8-летнего мальчика
В среду, 17 июня, в Заельцовском районе Новосибирска таксист сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу.
— В 14:30 водитель 1967 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris двигался по улице Гастелло со стороны Ереванской в сторону улицы Дальневосточная, у дома номер 40 совершил наезд на велосипедиста вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в ведомстве.
Мальчик сильно ударился головой: его с сотрясением головного мозга и ушибами доставили в больницу.
Подробности ДТП на месте устанавливают сотрудники ГИБДД Новосибирска.
Они напомнили, что велосипедистам, которым нет 14 лет, нельзя выезжать на дорогу, где ездят машины.
Напомним, под Новосибирском в апреле мужчина сбил велосипедиста, который вез на багажнике друга. Он рассказал, что не увидел детей, так как его ослепило солнце.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Сильно слепило солнце»: под Новосибирском водитель сбил детей на велосипеде.
Подростки ехали по обочине дороги. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU