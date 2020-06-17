Число пострадавших при взрыве на военном полигоне под Новосибирском увеличилось до пяти
Служащих войсковой части 55433 в Новосибирской области привлекут к уголовной ответственности по статье «Халатность». На полигоне произошел взрыв. Главное военное следственное управление СК РФ сообщило, что пострадало 5 человек.
— Следствие выявило, что 15 июня около 17:00 солдаты устанавливали ограждения из гильз 122-миллиметровых артиллерийских снарядов. Во время работы произошел подрыв. Это случилось на площадке комплекса, который находится в селе Ярково Новосибирской области. В результате 5 солдат получили травмы различной тяжести, — сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.
Следователи осмотрели место происшествия и установили очевидцев. В будущем они проведут судебно-медицинские экспертизы.
Напомним, ранее ЦВО сообщали, что при взрыве пострадали 4 человека: один солдат-срочник и контрактники. У одного из них серьезная травма руки, у других — осколочные ранения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрыв на полигоне под Новосибирском: пострадал солдат-срочник и три контрактника
Военные объяснили, что парни допустили грубое нарушение, когда заряжали снаряд: сейчас проводится проверка (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU