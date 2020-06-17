2020-06-17T11:59:00+03:00
Общество

Число пострадавших при взрыве на военном полигоне под Новосибирском увеличилось до пяти

В отношении должностных лиц возбудили уголовное дело
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Военных привлекут к уголовной ответственности.Военных привлекут к уголовной ответственности.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Служащих войсковой части 55433 в Новосибирской области привлекут к уголовной ответственности по статье «Халатность». На полигоне произошел взрыв. Главное военное следственное управление СК РФ сообщило, что пострадало 5 человек.

— Следствие выявило, что 15 июня около 17:00 солдаты устанавливали ограждения из гильз 122-миллиметровых артиллерийских снарядов. Во время работы произошел подрыв. Это случилось на площадке комплекса, который находится в селе Ярково Новосибирской области. В результате 5 солдат получили травмы различной тяжести, — сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия и установили очевидцев. В будущем они проведут судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, ранее ЦВО сообщали, что при взрыве пострадали 4 человека: один солдат-срочник и контрактники. У одного из них серьезная травма руки, у других — осколочные ранения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв на полигоне под Новосибирском: пострадал солдат-срочник и три контрактника

Военные объяснили, что парни допустили грубое нарушение, когда заряжали снаряд: сейчас проводится проверка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не вернулась с работы: под Новосибирском ищут шатенку в джинсовой куртке
«Я пришел, чтобы зарезать тебя»: новосибирца будут судить за то, что взял в заложницы свою жену
«Сильно ударился головой»: в Новосибирске таксист сбил 8-летнего мальчика
Депутат Госдумы Карелин ответил Боне на ее фразу про раздачу денег «нищебродам и алкашам»
Число пострадавших при взрыве на военном полигоне под Новосибирском увеличилось до пяти
Сибирячка чудом увернулась от летящего на нее автомобиля: происшествие сняла камера видеонаблюдения
Мама исхудавшей девочки, попавшей в реанимацию, рассказала, почему не обратилась к врачам
Минздрав проверит больницу Болотнинского района после сообщения о том, что у соцработников подозревают коронавирус
«Заливает стекло, ничего не видно»: возле Бердского шоссе забил гейзер из-под земли
«Били ножом так, что он сломался»: следователи рассказали страшные подробности убийства 19-летней девушки
Александр Карелин показал свой кнопочный мобильник Nokia за 3 тысячи рублей
«От удара грузовик перевернулся»: под Новосибирском в аварии погиб пенсионер
В Новосибирске прорубили тоннель к станции «Спортивная»
В Новосибирской области издана уникальная развивающая программа для детей
Почему новосибирцы после ослабления режима самоизоляции продолжают сидеть дома и все меньше ходят по магазинам?