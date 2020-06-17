Число пострадавших при взрыве на военном полигоне под Новосибирском увеличилось до пяти

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:59:00+03:00

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Служащих войсковой части 55433 в Новосибирской области привлекут к уголовной ответственности по статье «Халатность». На полигоне произошел взрыв. Главное военное следственное управление СК РФ сообщило, что пострадало 5 человек.

— Следствие выявило, что 15 июня около 17:00 солдаты устанавливали ограждения из гильз 122-миллиметровых артиллерийских снарядов. Во время работы произошел подрыв. Это случилось на площадке комплекса, который находится в селе Ярково Новосибирской области. В результате 5 солдат получили травмы различной тяжести, — сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия и установили очевидцев. В будущем они проведут судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, ранее ЦВО сообщали, что при взрыве пострадали 4 человека: один солдат-срочник и контрактники. У одного из них серьезная травма руки, у других — осколочные ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU