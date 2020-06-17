Сибирячка чудом увернулась от летящего на нее автомобиля: происшествие сняла камера видеонаблюдения

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:06:48+03:00

Машина, которую занесло на дороге, чуть не сбила пешехода. Фото: стоп-кадр

Очевидцы рассказали, что до этого водитель уже чуть было не попал в ДТП

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В среду, 17 июня, в Советском районе города сибирячке чудом удалось избежать беды: в нее на большой скорости летела машина, которую занесло. Ее закрутило, а потом автомобиль развернуло на 360 градусов. В это время женщина переходила дорогу, она вовремя успела оглянуться и отскочить от железной махины. Повезло, что рядом не было и других автомобилей. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

— Это произошло на улице Кутателадзе. Автомобиль пролетел буквально в метре от женщины, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

Новосибирцы рассказали, что чуть раньше видели эту машину у торгового центра «Эдем», якобы там водитель также едва не попал в аварию.

Напомним, в марте сибирячка врезалась в толпу людей, переходивших дорогу на площади Калинина. Шесть человек отлетело в сторону, а по одной из пострадавших владелица машины проехалась дважды.

Сибирячка едва успела отскочить от машины, летящей прямо в нее.

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ИСТОЧНИК KP.RU