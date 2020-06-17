Мама исхудавшей девочки, попавшей в реанимацию, рассказала, почему не обратилась к врачам
В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области рассказали КП-Новосибирск, что известно о семье 7-летней девочки из Искитима. Исхудавший ребенок попал в больницу с сахарным диабетом.
— 15 июня в органы опеки поступил звонок от соседей. Опека выяснила, что семья девочки не состояла на учете как неблагополучная. Но ребенка никто не изымал из семьи, наоборот, девочку отвезли в больницу вместе с мамой. Женщина не осознавала всю серьезность заболевания дочери, поэтому не забила тревогу раньше. Опека проводит проверку, выясняет, что это за семья, почему мать раньше не обратилась к врачу, — сообщили КП-Новосибирск в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.
Там также добавили, что уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко держит этот вопрос на контроле и при необходимости после проверки может лично выехать в Искитим и посмотреть, как живет семья.
Напомним, ранее «Комсомолка» узнала, что девочка попала в реанимацию, сильно похудев. Сахарный диабет врачи обнаружили у нее впервые, сейчас ребенок идет на поправку.
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ИСТОЧНИК KP.RU