Минздрав проверит больницу Болотнинского района после сообщения о том, что у соцработников подозревают коронавирус

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:46:06+03:00

В минздраве ответили на заявление главы Болотнинского района, там заявили, что все под контролем. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ведомстве утверждают, что у них все под контролем

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В среду, 17 июня, в минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом, которую в видеообращение описала и.о. главы Болотнинского района Елена Иванова. Напомним, она назвала ее сложной. В ведомстве же утверждают, что все под контролем.

— Накануне минздрав изменил маршрутизацию пациентов Болотнинского района с коронавирусной инфекцией. Тех, у кого легкая и средняя степень тяжести течения заболевания, госпитализируют в Болотнинскую центральную районную больницу. В инфекционные стационары Новосибирска переводят только пациентов в тяжелом состоянии. По данным ЦРБ, 16 июня 2020 года в инфекционном отделении больницы находились 22 пациента, коронавирус лабораторно подтвержден у 6 человек, — говорится в сообщении министерства.

К слову, глава района называла иную цифру заболевших коронавирусом. По ее данным их 14 случаев подтвержденного диагноза, более 50 человек госпитализированы с симптомами коронавируса, но инфекция у них пока не подтверждена.

В связи с заявлением и.о. Болотнинского района о чрезвычайной ситуации, 17 июня в районную больницу будет направлена комиссия министерства здравоохранения Новосибирской области.

Власти Болотинского района рассказали о трудностях с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU