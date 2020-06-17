«Били ножом так, что он сломался»: следователи рассказали страшные подробности убийства 19-летней девушки

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:53:46+03:00

Сначала девушку били ножами, а потом задушили и спрятали в лесу.

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В Сузуне Новосибирской области арестовали обвиняемых в убийстве 19-летней девушки. По версии следствия преступление совершили 20-летняя девушка и 19-летний парень. В СК по Новосибирской области рассказали страшные подробности убийства.

- В начале июня 2020 года обвиняемая решила совершить убийство потерпевшей, поскольку последняя неоднократно отбивала у нее молодых людей. В ночь на 14 июня она попросила своего знакомого помочь ей в этом. Молодой человек купил алкоголь, чтобы напоить жертву. После посиделок обвиняемая предложила девушке прогуляться и отвела ее подальше от дома. Вскоре к ним на мотоцикле подъехал парень, с собой у него были ножи, один он передал девушке, - рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области. – Она ударила не менее трех раз свою жертву в шею, но нож сломался. Затем обвиняемый достал второй нож и также нанес им несколько ударов в туловище девушки, однако не смог из-за затупленного клинка нанести проникающие ранения, поэтому стал душить потерпевшую сначала руками, а потом наступил ногой на шею и не отпускал ее, пока девушка не умерла.

Молодые люди спрятали тело в лесу. Утром они притворились, будто ищут девушку, чтобы их не заподозрили в убийстве.

Обвиняемых арестовали и отправили в СИЗО. Свою вину они признали. Уголовно дело возбуждено по статье «Убийство группой лиц».

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ИСТОЧНИК KP.RU