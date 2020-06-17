Александр Карелин показал свой кнопочный мобильник Nokia за 3 тысячи рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:49:59+03:00

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Депутат Госдумы Александр Карелин показал, с каким телефоном ходит. Произошло это во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» в Новосибирске. Оказалось, что трехкратный олимпийский чемпион пользуется легендарной Nokia 3310, правда, не той старой трубкой из «нулевых», а обновленной версией «звонилки».

— Потому что я могу это себе позволить, — в шутку прокомментировал КП-Новосибирск Александр Карелин, показывая кнопочный аппарат. — А смысл брать другой телефон? Я с женой-то не всегда успеваю поговорить...

«У нас пытаются отнять историю Победы над фашистской чумой» - депутат Госдумы Александр Карелин прокомментировал поправки к Конституции. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Карелин добавил, что WhatsАppa у него в телефоне нет, но, если что-то важное, может написать SMS-сообщение. А под конец вообще признался, что тяготеет к старым видам связи.

— Я до сих пор не научился отправлять письма в неизвестность (по электронной почте — Ред.), я к письмам отношусь, как описано у Евгения Гришковца в «Прощании с бумагой»: ты написал, и у тебя возникает интрига, дошло ли письмо, прочли ли его или просто положили на полку, написали ли ответ. Здесь же метнул что-то безответственно, получил галочки о прочтении и понимаешь, что интриги нет, предвкушения никакого, что ты куда-то все это в пространство «выплюнул», — рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Александр Карелин. — У каждого есть выбор: выбрать телефон-лопату или с кнопками, носить справки с собой или хранить их электронно.

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