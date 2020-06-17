«От удара грузовик перевернулся»: под Новосибирском в аварии погиб пенсионер

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:28:16+03:00

Еще один человек пострадал и был госпитализирован в больницу

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В среду, 17 мая, около 10:15 в Колыванском районе Новосибирской области произошла авария с иномаркой и «ГАЗелью». В ДТП погиб 62-летний мужчина.

— На 51-м километре трассы К-12 «Новосибирск — Колывань — Томск» «Киа Рио» столкнулся с автомобилем «ГАЗ 2790», который ехал в попутном направлении и поворачивал налево. В итоге от столкновения пострадали 29-летний водитель «Киа», которого отвезли в больницу, и 62-летний водитель «ГАЗа 2790», которых от полученных травм скончался, — сообщили в пресс-службе в ГИБДД по Новосибирской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, какие травмы получили водители. Проводится доследственная проверка.

Подробности происшествия уточняются. Фото: Госавтоинспекция НСО

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