2020-06-17T08:56:54+03:00
Общество

В Новосибирске прорубили тоннель к станции «Спортивная»

В этом месте запланирован двухуровневый пешеходный переход через Октябрьский мост
Екатерина ИВАНОВА
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Анатолий Локоть побывал на строительной площадке. Фото: пресс-центр мэрии.Анатолий Локоть побывал на строительной площадке. Фото: пресс-центр мэрии.
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На левом берегу в районе нового ЛДС продолжается обустройство инфраструктуры. Сейчас строители активно работают над пешеходным переходом через Октябрьский мост, он будет двухуровневым. Один поток пешеходов пойдет над мостом, к нему людей будет поднимать лифты, другой поток – внизу, под землей. Тоннель для перехода уже наполовину готов. Мэр Анатолий Локоть побывал на стройплощадке и оценил ход работ.

- Я удовлетворен темпами строительства объектов транспортной инфраструктуры будущего ЛДС. Очень быстро строится пешеходный переход, он двухуровневый, в нем будут установлены лифты для маломобильных граждан. Без остановок, в соответствии с графиком, идет строительство станции метро «Спортивная». В этом году будут полностью возведены стены, закончим все строительные работы. А со следующего года начнется монтаж оборудования. После этого начнется работа внешней отделки. Мы хотим, чтобы внешний вид станции перекликался с внешним видом ледового дворца, – отметил Анатолий Локоть.

Тоннель уже проложен. Фото: Пресс-центр мэрии

Тоннель уже проложен. Фото: Пресс-центр мэрии

Транспортная инфраструктура в районе нового ЛДС в ближайшие годы существенно изменится. Площадь Лыщинского, дамба моста и дорога к пляжу «Наутилус» будут реконструированы, кроме того появятся два дорожных съезда, пешеходный переход. Часть работ будет закончена уже летом 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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