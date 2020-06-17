2020-06-17T08:25:00+03:00
Общество

В Новосибирской области издана уникальная развивающая программа для детей

Впервые в Новосибирской области при поддержке общественного движения «Сделай выбор» Александра Карелина и регионального отделения партии «Единая Россия», вышло уникальное издание - парциальная программа «Технологическое образование детей 6+»
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Заведующая детского сада №2 города Новосибирска Татьяна Бурдина. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Заведующая детского сада №2 города Новосибирска Татьяна Бурдина. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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Благодаря этой книге, педагоги познакомятся с формами и методами реализации, структурой и содержанием образовательных модулей, а главное - смогут внедрить в свою работу модули по робототехнике, электронике, 3D моделированию и программированию.

- Три года мы шли к разработке этой книги, её ценность заключается в пошаговой практике и высокой результативности. Сложно было начинать что-то новое, но целеустремленность моих педагогов и уверенность в правильности выбранного направления к инновационному и современному принесли свои плоды. Благодаря общественному движению «Сделай выбор» и партии «Единая Россия» это издание увидело свет, - рассказала автор проекта, заведующая детского сада №2 города Новосибирска Татьяна Бурдина

Команда соавторов, в которую вошли Елена Еремеева, Светлана Старовойтова, Виктория Телкова, Татьяна Антропова и Наталья Маркина, постаралась изложить материал в лёгкой и доступной форме. С помощью этого учебного издания внедрять технологическое образование в детском саду и начальной школе смогут как начинающие педагоги, так и более опытные.

Как отметила Татьяна Бурдина, дети в игровой форме получат возможность познакомиться с основами механики и автоматики, робототехники и технического конструирования, что позволит создать условия для реализации углубленного уровня освоения математических представлений и формирования логического мышления в более раннем возрасте.

Всё лето автор проекта будет проводить семинары, вебинары и открытые встречи, посвящённые новой программе, на которых можно будет задать вопросы, как лично, так и дистанционно - такая возможность появится у всех педагогов, желающих погрузиться в мир технологий и инноваций. Кроме этого, книга представлена в видео презентации. После лекций и встреч, каждое дошкольное учреждение обязательно получит программу в подарок. Тираж издания 735 экземпляров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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