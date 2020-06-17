Почему новосибирцы после ослабления режима самоизоляции продолжают сидеть дома и все меньше ходят по магазинам?

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:58:28+03:00

МТС измерил индекс цифровой активности жителей Новосибирской области и пришел к выводу, что в основном спрос упал на площадки видеоконференций, дистанционное обучение и онлайн-консультации врачей, но при этом выросла популярность интернет-покупок!

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Новосибирцы не захотели тратить время на походы по магазинам – популярность интернет-покупок и сервисов по доставке готовой еды осталась на уровне «карантинной» весны и превысила прошлогодние значения более чем в четыре раза.

Среди других сервисов, популярных у новосибирцев на протяжении всего периода самоизоляции – онлайн-кинотеатры и видеосервисы (рост в июне 2020 года по сравнению со средними показателями 2019 года составил около 300 процентов) и киберспортивные и геймерские платформы (рост свыше 130 процентов). По сравнению с началом самоизоляции в конце мая-начале июня резко, в пять раз выросло количество обращений к сервисам госуслуг, что, вероятнее всего, связано с подачей заявлений на получение социальных выплат в связи с пандемией.

По данным МТС, среди категорий интернет-покупок новосибирцев лидируют продукты из супермаркетов, бытовая техника и гаджеты, товары для стройки и ремонта и одежда для всей семьи, причем в апреле-мае 2020 года количество онлайн-покупок одежды выросло по сравнению с мартом 2020 года в 4,5 раза.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.