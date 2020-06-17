2020-06-17T08:58:28+03:00
Умные вещи

Почему новосибирцы после ослабления режима самоизоляции продолжают сидеть дома и все меньше ходят по магазинам?

МТС измерил индекс цифровой активности жителей Новосибирской области и пришел к выводу, что в основном спрос упал на площадки видеоконференций, дистанционное обучение и онлайн-консультации врачей, но при этом выросла популярность интернет-покупок!
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».
Изменить размер текста:

Новосибирцы не захотели тратить время на походы по магазинам – популярность интернет-покупок и сервисов по доставке готовой еды осталась на уровне «карантинной» весны и превысила прошлогодние значения более чем в четыре раза.

Среди других сервисов, популярных у новосибирцев на протяжении всего периода самоизоляции – онлайн-кинотеатры и видеосервисы (рост в июне 2020 года по сравнению со средними показателями 2019 года составил около 300 процентов) и киберспортивные и геймерские платформы (рост свыше 130 процентов). По сравнению с началом самоизоляции в конце мая-начале июня резко, в пять раз выросло количество обращений к сервисам госуслуг, что, вероятнее всего, связано с подачей заявлений на получение социальных выплат в связи с пандемией.

По данным МТС, среди категорий интернет-покупок новосибирцев лидируют продукты из супермаркетов, бытовая техника и гаджеты, товары для стройки и ремонта и одежда для всей семьи, причем в апреле-мае 2020 года количество онлайн-покупок одежды выросло по сравнению с мартом 2020 года в 4,5 раза.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске прорубили тоннель к станции «Спортивная»
В Новосибирской области издана уникальная развивающая программа для детей
Почему новосибирцы после ослабления режима самоизоляции продолжают сидеть дома и все меньше ходят по магазинам?
Кирилл Покровский: «Забота и уважение к людям - главное в депутатской работе»
В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 107 человек
Пламя памяти и поддержки
Подпишись на «Комсомольскую правду» - и получи подарки!
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще два человека: что о них известно
Александр Карелин объяснил, почему за поправки в Конституцию предлагают голосовать единым пакетом
На трассе под Новосибирском иномарка улетела в кювет: погиб водитель
В Искитиме 7-летнюю девочку на грани истощения госпитализировали в реанимацию
Под Новосибирском над детьми, играющими в песочнице, навис провод под напряжением
«Ростелеком» обеспечил телефонной связью подразделения банка ВТБ в Новосибирске
«Исчез из виду»: новосибирцев напугал смельчак, пытавшийся переплыть реку Обь
«Хоттабыч вылез из бутылки»: сибирячка увидела человеческое лицо в лесном тумане
«Дверь открыта, ключи в зажигании»: новосибирец врезался в дерево на угнанной машине и бросил ее
Погода в Новосибирске на 17 июня 2020 года: будет тепло и без дождей
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Совет Федерации создаст законы для пчеловодов
Медики рассказали, какие опасности могут подстерегать сибиряков на пляже
Сибирячку оштрафовали на 15 тысяч за фейк о коронавирусе
«Она все зеленая, трясется»: живодеры облили кошку краской и выбросили под мостом под Новосибирском
«Капот просто всмятку»: в Новосибирске иномарка врезалась в отбойник, столкнувшись с грузовиком