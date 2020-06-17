Кирилл Покровский: «Забота и уважение к людям - главное в депутатской работе»

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:36:56+03:00

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16 июня комиссия по наказам Совета депутатов города Новосибирска провела последнее заседание в текущем составе. Дальше - выборы 13 сентября. Отличный повод подвести итоги.

По словам председателя комиссии Антона Тыртышного, депутаты нынешнего созыва по исполнению наказов значительно превзошли своих предшественников: более 2,5 тысячи на конец 2019 года против примерно 1,6 тысячи в 2015 году. Наряду с опытными депутатами в решении насущных задач своего округа отлично проявили себя и новички.

- Опытные депутаты, конечно, на голову выше впервые избранных. Но мы с командой быстро адаптировались и сделали достаточно много, как мне кажется. Каждый год печатаю специальный отчет по выполненным наказам. Там все факты, цифры, информация и визуализация. Главный пункт, жирная галочка - это, конечно, новая школа в микрорайоне Чистая Слобода, - рассказал о своем опыте депутат округа № 27 Кирилл Покровский.

Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

Впервые жители Ленинского района доверили ему представлять свои интересы в 2015 году. Молодой депутат не подвел. Когда Кирилл Покровский понял, что средств, выделяемых на исполнение наказов, недостаточно, он создал специальный фонд.

- Большой объем наказов, на которые не хватало бюджетных средств, выполнял фактически за свой счет - из благотворительного фонда социальной поддержки Ленинского района. Это бесконечная, но успешно решаемая история с благоустройством придомовых территорий, ремонт в школах, ЖКХ, внутридворовые проезды, дороги и многое другое, - продолжает депутат.

С особой теплотой Кирилл Покровский вспомнил, как на территории коррекционной школы удалось построить современную спортивную площадку для слабовидящих детей. С воодушевлением - работы по строительству улицы Титова в районе улиц Бийской и Порт-Артурской. Наметил планы по виадуку на улице Станционной и канализационного коллектора в Западном жилмассиве.

Кирилл Покровский отметил, что главное в депутатской работе - быть ближе к людям, с заботой и уважением относиться к жителям. А еще депутат признался, что у него есть мечта. В новой школе, рассчитанной на 1100 учащихся, уже 1800 ребят. Тесно им. В следующем созыве нужно бы построить еще одну школу.

ИСТОЧНИК KP.RU