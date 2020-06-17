2020-06-17T07:30:32+03:00
Общество

Пламя памяти и поддержки

Акция «Свеча памяти» впервые соберет средства на помощь ветеранам онлайн
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Фото: pobeda.nso.ru.Фото: pobeda.nso.ru.
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22 июня каждый год в России зажигаются свечи. Это великая благодарность всем тем, кто не вернулся с полей Великой Отечественной войны. Общенациональная акция «Свеча памяти». В этом году впервые свечи зажгутся онлайн - этого требует борьба с коронавирусом.

- Чем больше свечей зажжется в ночь на 22 июня 2020 года, тем больше людей откликнется и скажет спасибо всем, чьи жизни навсегда изменились 22 июня 1941 года. Нас миллионы. Благодаря «Свече памяти» вместе мы можем отблагодарить ветеранов и словом, и делом, - пояснила руководитель исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерина Круглова.

Зажечь свою «Свечу памяти» можно на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 июня в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и подарить ее своим друзьям. Каждая виртуальная свеча - это один реальный рубль. Организаторы планируют зажечь не менее 27 миллионов свечей - по количеству жизней граждан СССР, унесенных Великой Отечественной. Все собранные в ходе акции средства Благотворительный фонд «Память поколений» направит на оказание медицинской помощи ветеранам той страшной войны.

Также 22 июня, в День памяти и скорби, в 12.15 состоится Всероссийская минута молчания. К ней присоединятся телеканалы и радиостанции, различные организации и общественные движения, миллионы жителей России. Минуту молчания представит легендарный диктор Центрального телевидения Гостелерадио народный артист СССР Игорь Кириллов.

НАША СПРАВКА

Общенациональная акция «Свеча памяти» проходит в рамках Года памяти и славы, объявленного по указу Президента России Владимира Путина. Год памяти и славы призван напомнить нам об ответственности, достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый.

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