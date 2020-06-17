Подпишись на «Комсомольскую правду» - и получи подарки!

2020-06-17T07:47:47+03:00
Общество

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Мы приготовили замечательные презенты – мультиварку и наши книги
Татьяна СОЛОВОВА
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КП-Новосибирск старается радовать своих подписчиков.КП-Новосибирск старается радовать своих подписчиков.Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Комсомольская правда» старается радовать вас, уважаемые читатели, не только интересными материалами и самыми оперативными новостями, но и подарками. На этот раз мы приготовили презенты для наших подписчиков.

Условия просты: любой, подписавшийся на нашу газету в период с 11 по 30 июня 2020 года ( на 2-е полугодие 2020 года!!!) может поучаствовать в розыгрыше приза одно из трех призов : мультиварка Redmond, унинальная книга-альбом «Главные документы Великой отечественной войны 1941-1945 г» (в этом альбоме собраны главные документы Великой войны, большинство из которых вы наверняка не видели и не читали никогда) и книга «Спецоперация Крым» (в ней впервые раскрыты многие тайны мирного возвращения полуострова в состав России, автору удалось заглянуть за политические и военные кулисы крымской весны и найти там много сенсационных фактов и сведений, о которых читатель наверняка узнает впервые).

До 10 июля нужно отправить копию подписного абонемента вы можете на электронную почту konstantin.elin@phkp.ru, на WhatsApp 8-999-463-48-46, или по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64, 10-ый этаж (с пометкой – конкурс для подписчиков).

Розыгрыш состоится до 10 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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