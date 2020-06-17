2020-06-17T07:12:57+03:00
Общество

Александр Карелин объяснил, почему за поправки в Конституцию предлагают голосовать единым пакетом

Депутат Госдумы уверен, что изменения сделают закон современным и позволят делегировать часть полномочий президента
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Александр Карелин объяснил, почему голосуем за поправки Конституции сразу. Фото: архив КП-НовосибирскАлександр Карелин объяснил, почему голосуем за поправки Конституции сразу. Фото: архив КП-НовосибирскФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В среду, 17 июня, в эфире радио «Комсомольская правда-Новосибирск» депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин прокомментировал, почему проголосовать можно будет только за все поправки в Конституцию сразу, а не по каждому пункту в отдельности.

— Над изменениями в Конституции работала комиссия, в которую вошли многие авторитетные люди. Предложения, которые сделал президент, в итоге разрослись шире. Но канва не меняется, основные постулаты незыблемы, поправки сделают закон современнее. Голосуем за все поправки сразу, чтобы процедура прошла быстро и слаженно, соответственно, быстрее они начнут действовать, чтобы президент делегировал часть своих полномочий, — рассказал в интервью КП-Новосибирск Александр Карелин. — Если уходить в детальные обсуждения, то это затянется, итак пандемия оттеснила эти сроки, нормальное пакетное предложение, обеспечиваем преемственность, последовательное развитие, вот и все. Об этом говорили еще до президента, это говорил еще премьер-министр в царской России (речь о Петре Столыпине): «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!». Нам нужен период стабильности. Мы об этом говорим.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию назначено на 1 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Карелин объяснил, почему за поправки в Конституцию предлагают голосовать единым пакетом
На трассе под Новосибирском иномарка улетела в кювет: погиб водитель
В Искитиме 7-летнюю девочку на грани истощения госпитализировали в реанимацию
Под Новосибирском над детьми, играющими в песочнице, навис провод под напряжением
«Ростелеком» обеспечил телефонной связью подразделения банка ВТБ в Новосибирске
«Исчез из виду»: новосибирцев напугал смельчак, пытавшийся переплыть реку Обь
«Хоттабыч вылез из бутылки»: сибирячка увидела человеческое лицо в лесном тумане
«Дверь открыта, ключи в зажигании»: новосибирец врезался в дерево на угнанной машине и бросил ее
Погода в Новосибирске на 17 июня 2020 года: будет тепло и без дождей
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Совет Федерации создаст законы для пчеловодов
Медики рассказали, какие опасности могут подстерегать сибиряков на пляже
Сибирячку оштрафовали на 15 тысяч за фейк о коронавирусе
«Она все зеленая, трясется»: живодеры облили кошку краской и выбросили под мостом под Новосибирском
«Капот просто всмятку»: в Новосибирске иномарка врезалась в отбойник, столкнувшись с грузовиком