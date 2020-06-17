Александр Карелин объяснил, почему за поправки в Конституцию предлагают голосовать единым пакетом

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:12:57+03:00

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В среду, 17 июня, в эфире радио «Комсомольская правда-Новосибирск» депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин прокомментировал, почему проголосовать можно будет только за все поправки в Конституцию сразу, а не по каждому пункту в отдельности.

— Над изменениями в Конституции работала комиссия, в которую вошли многие авторитетные люди. Предложения, которые сделал президент, в итоге разрослись шире. Но канва не меняется, основные постулаты незыблемы, поправки сделают закон современнее. Голосуем за все поправки сразу, чтобы процедура прошла быстро и слаженно, соответственно, быстрее они начнут действовать, чтобы президент делегировал часть своих полномочий, — рассказал в интервью КП-Новосибирск Александр Карелин. — Если уходить в детальные обсуждения, то это затянется, итак пандемия оттеснила эти сроки, нормальное пакетное предложение, обеспечиваем преемственность, последовательное развитие, вот и все. Об этом говорили еще до президента, это говорил еще премьер-министр в царской России (речь о Петре Столыпине): «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!». Нам нужен период стабильности. Мы об этом говорим.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию назначено на 1 июля.

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