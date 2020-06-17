На трассе под Новосибирском иномарка улетела в кювет: погиб водитель

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:53:17+03:00

Мужчину со множественными травмами отвезли в больницу - там он впал в кому и умер. Фото: ГИБДД НСО.

Мужчина впал в кому, врачи не смогли его спасти

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В Тогучинском районе на трассе «К-19Р» из-за аварии погиб 45-летний мужчина. Он сидел за рулем автомобиля «Сузуки Эскудо» и ехал из Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецка, но не справился с управлением и съехал в кювет. Авария произошла в 15:00 во вторник, 16 июня.

— На 130-км дороги машина опрокинулась в левый кювет. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы, был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют, из-за чего произошла авария. Фото: ГИБДД НСО.

В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск пояснили, что у мужчины были закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленная рана лба, ушиб шейного отдела позвоночника и закрытый перелом левого предплечья и тупая травма живота.

— В больнице он впал в кому, позже скончался примерно через три часа после аварии, — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка

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