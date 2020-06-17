2020-06-17T06:17:42+03:00
Общество

В Искитиме 7-летнюю девочку на грани истощения госпитализировали в реанимацию

В больнице врачи диагностировали у ребенка диабет
Надежда РЫЖКИНА
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КП-Новосибирск выясняет, почему девочка оказалась на грани истощения.КП-Новосибирск выясняет, почему девочка оказалась на грани истощения.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Искитиме в реанимацию Центральной городской больницы поступила 7-летняя девочка в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали в реанимацию.

Врачи диагностировали у нее диабет, также медики отметили, что ребенок находится на грани истощения. Информацию об этом подтвердил КП-Новосибирск главный врач Искитимской центральной городской больницы Алексей Кайгородов.

— Лежит в реанимации из-за того, что у нее впервые выявили сахарный диабет первого типа, у детей он проявляется внезапно. У ребенка дефицит веса, но истощения нет. Лечим, состояние девочки стабилизируется, будем отправлять в областную больницу на обследования и на подбор диабетических препаратов, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Кайгородов.

О семье девочки пока ничего неизвестно. В полиции оперативно прокомментировать ситуацию отказались. КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области. За комментариями мы также обратились к представителю Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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