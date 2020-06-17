«Ростелеком» обеспечил телефонной связью подразделения банка ВТБ в Новосибирске

17 Июнь 2020 2020-06-17T05:37:30+03:00

Новосибирский филиал «Ростелекома» заключил договор на оказание услуг телефонной связи для подразделений банка ВТБ в Новосибирской области. Срок действия подписанного контракта - 3 года

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Подключение услуги произведено в мае этого года. Компания «Ростелеком» также будет обеспечивать междугороднее и международное соединение в цифровом качестве и закрывать основные потребности новосибирских подразделений банка ВТБ, связанные с телефонной связью.

- Одно из безусловных преимуществ стационарной телефонии от «Ростелекома» - это ее надежность. Связь остается стабильной, вне зависимости от перегрузок на сетях или других внешних факторов. Это объясняется тем, что компания использует собственную федеральную сеть телефонных станций. Кроме того, абоненты могут подключать дополнительные сервисы: определитель номера, переадресацию, удержание вызова и другие полезные функции, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Корпоративные клиенты «Ростелекома» могут выбрать наиболее подходящий тарифный план на стационарную телефонию из трех доступных: повременный, комбинированный и безлимитный.

Также «Ростелеком» предлагает корпоративным пользователям мобильной связи подключиться к тарифным планам линейки «Вызов». До конца июня это можно сделать за 1 рубль в месяц. Льготные условия действуют два месяца, затем начисления пойдут по выбранному тарифу.

Узнать подробнее о стационарной телефонии и мобильной связи для бизнеса, а также оставить заявку на подключение услуг можно на сайте rt.ru и по телефону 8 -800-200-30-00.