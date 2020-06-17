2020-06-17T05:39:15+03:00
Общество

Под Новосибирском над детьми, играющими в песочнице, навис провод под напряжением

Мамы боятся приводить малышей на детскую площадку
Надежда РЫЖКИНА
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Провод висит слишком низко над детской площадкой.Провод висит слишком низко над детской площадкой.
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В городе Обь, что под Новосибирском, над детской площадкой повис электропровод. Во время сильного ветра на него упала ветка дерева, из-за чего провод провис и угрожает вот-вот оборваться и упасть прямо в песочницу, где играют малыши.

— Над песочницей во дворе дома №22 по улице Калинина уже две недели висит провод. Куда бы ни обращались, везде говорят: «Не наш». Там играют дети, не нужно ждать беды, — написала одна из мам в группу «Город Обь Онлайн».

Жители дома отмечают, что во двор давно не наводили порядок. Помимо провода, нависшего над детской площадкой, угрозу представляет сгнивший «грибок».

В комментариях к посту администрация прокомментировала ситуацию.

— В Единую диспетчерскую службу информации по данному кабелю не поступало. Заявку приняли, направят собственнику на устранение. Телефон Единой диспетчерской службы 8 383-73 51-445). С уважением, администрация г. Оби, — написал представитель администрации в комментариях.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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