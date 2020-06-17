«Исчез из виду»: новосибирцев напугал смельчак, пытавшийся переплыть реку Обь
Новосибирец, несмотря на летнюю прохладу, отважился переплыть реку Обь. В какой-то момент очевидцы, наблюдавшие за смельчаком, решили, что он утонул: его скрыла волна, и новосибирца долго не было видно. Люди испугались и обратились за помощью к спасателям.
— По информации очевидцев, в районе водонапорной башни с левого берега на правый, мужчина пытался переплыть русло реки и исчез из вида. Отмена в пути следования. Мужчина выплыл к берегу самостоятельно, — рассказали спасатели МАСС.
Напомним, похожий случай произошел почти месяц назад. Мужчина отдыхал с родными на берег реки в Заельцовском районе, решил искупнуться. Но его подхватило течение и понесло. Родные подумали, что сибиряк утонул и вызвали спасателей, чтобы они нашли тело. Но случилось чудо, мужчина смог выбраться на противоположный берег, где его и нашли.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Унесло течением»: спасатели приехали вылавливать утопленника, а он оказался живым.
Мужчина смог переплыть реку и выбраться на берег. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU