«Исчез из виду»: новосибирцев напугал смельчак, пытавшийся переплыть реку Обь

17 Июнь 2020 2020-06-17T05:39:28+03:00

Очевидцы вызвали спасателей, но им не пришлось доставать мужчину из реки, он доплыл до другого берега сам

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Новосибирец, несмотря на летнюю прохладу, отважился переплыть реку Обь. В какой-то момент очевидцы, наблюдавшие за смельчаком, решили, что он утонул: его скрыла волна, и новосибирца долго не было видно. Люди испугались и обратились за помощью к спасателям.

— По информации очевидцев, в районе водонапорной башни с левого берега на правый, мужчина пытался переплыть русло реки и исчез из вида. Отмена в пути следования. Мужчина выплыл к берегу самостоятельно, — рассказали спасатели МАСС.

Напомним, похожий случай произошел почти месяц назад. Мужчина отдыхал с родными на берег реки в Заельцовском районе, решил искупнуться. Но его подхватило течение и понесло. Родные подумали, что сибиряк утонул и вызвали спасателей, чтобы они нашли тело. Но случилось чудо, мужчина смог выбраться на противоположный берег, где его и нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU