2020-06-17T04:30:32+03:00
Общество

«Хоттабыч вылез из бутылки»: сибирячка увидела человеческое лицо в лесном тумане

Она уверена, что это было привидение
Надежда РЫЖКИНА
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В дымке видно лицо мужчины. Фото: Маргарита ВиллевальдВ дымке видно лицо мужчины. Фото: Маргарита Виллевальд
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Жительница Академгородка Маргарита Виллевальд гуляла по Ботаническому саду. Возвращаясь оттуда домой, она вдруг увидела на краю леса облако. Оно летало над дорогой, а потом рассеялось. Но женщина увидела в дымке человеческое лицо. Она поспешила его сфотографировать и поделиться с подписчиками в соцсетях.

— На выходе из леса к улице Золотодолинской, увидели нечто. Приглядитесь, в облачке видно лицо мужчины. Я вообще скептик и особо не верю в параллельные миры. Но что это: игра воображения, какое-то природное явление или что-то мистическое? Кто-нибудь видел привидения? Как они вообще выглядят? — написала она.

Подписчики тут же стали гадать, кто мог встретиться на тропе. Некоторые решили, что это все же шалости природы:

— Это Кутателадзе бродит, я пришла к выводу.

— 100% Хоттабыч из бутылки вылез.

— Испарение влажности, подсвечивание солнцем, — написали они в комментариях.

Напомним, в начале июня бушевала буря — новосибирцы увидели человеческий лик в грозовой туче, который будто наблюдал сверху за городом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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