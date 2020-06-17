«Дверь открыта, ключи в зажигании»: новосибирец врезался в дерево на угнанной машине и бросил ее
В Кировском районе Новосибирска женщина ехала по улице Тульской и увидела машину, врезавшуюся в дерево. По словам сибирячки, в салоне никого не был.
— Я проезжала мимо и увидела эту картину: дверь открыта, ключи в зажигании и никого нет, она гудит. Вызвала сотрудников полиции, но не дождалась их: нужно было за ребенком уехать, — рассказала она в группе «АСТ-54».
Очевидцев ДТП не нашлось. По словам сибирячки, работники ближайшей станции техобслуживания рассказали, что автомобиль принадлежит их сотруднику, но сам он не в городе. Видимо, кто-то взял, покататься. Будут просматривать камеры и разбираться.
Напомним, в феврале пьяный работник автомойки угнал машину клиента и разбил ее в ДТП. Новосибирцы удивились, что владелец авто оставил ключи чужому человеку.
В Новосибирске на угнанной машине врезались в дерево и сбежали даже не заглушив мотор .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU