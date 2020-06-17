Погода в Новосибирске на 17 июня 2020 года: будет тепло и без дождей
Погода в Новосибирске 17 июня 2020 года: в город возвращается теплая погода.
— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +22-24 градус, ночью — +7-9 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области температура ночью составит +4-9. Днем воздух прогреется до +22-27 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Также будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду.
Похожий прогноз дает «Яндекс». По данным сайта, днем в Новосибирске будет малооблачно без осадков, температура днем составит +17-23 градусов. Обещают северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU