2020-06-17T03:05:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июня 2020 года покажет, что происходит в регионе
александра сударь
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Коронавирусом в регионе заболели почти 4,5 тысячи человек.Коронавирусом в регионе заболели почти 4,5 тысячи человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области осталось только два района, где нет зараженных: наша Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 июня 2020 года покажет, где есть заболевшие.

— Ща последние сутки 228 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — сообщили в оперштабе регионального правительства.

О ситуации в регионе расскажет наша карта распространения коронавируса .

О ситуации в регионе расскажет наша карта распространения коронавируса .

Напомним, с начала эпидемии коронавирусом заболели 4497 человек, в том числе — 308 детей, выздоровели 2276 пациентов, к сожалению, 60 пациентов скончались.

За последние сутки от коронавируса умерли три человека: двое мужчин и женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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