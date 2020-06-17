Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
В Новосибирской области осталось только два района, где нет зараженных: наша Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 июня 2020 года покажет, где есть заболевшие.
— Ща последние сутки 228 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — сообщили в оперштабе регионального правительства.
О ситуации в регионе расскажет наша карта распространения коронавируса .
Напомним, с начала эпидемии коронавирусом заболели 4497 человек, в том числе — 308 детей, выздоровели 2276 пациентов, к сожалению, 60 пациентов скончались.
За последние сутки от коронавируса умерли три человека: двое мужчин и женщина.
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