2020-06-17T00:05:07+03:00
Политика

Совет Федерации создаст законы для пчеловодов

Об этом сообщается в говорится в рекомендациях профильных комитетов палаты по итогам круглого стола «Актуальные проблемы правового регулирования пчеловодческой деятельности в РФ»
Алена КУЛЕШОВА
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Только за прошлый год в России от использования различных химикатов погибло 37,8 тысячи пчелосемей.Только за прошлый год в России от использования различных химикатов погибло 37,8 тысячи пчелосемей.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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В Совете Федерации разрабатывают вопрос о законах, которые должны будут регулировать отношения в области пчеловодства. Соответствующих предложений ждут и от правительства. Об этом сообщается в говорится в рекомендациях профильных комитетов палаты по итогам круглого стола «Актуальные проблемы правового регулирования пчеловодческой деятельности в РФ», которые планируется принять 16 июня.

Сенаторы обращают внимание на резкое сокращение всех видов опылителей в стране, что может привести к весьма плачевным последствиям. Такая тенденция может не только отразиться глобальной продовольственной безопасности, но и привести к подрыву основных наземных экосистем.

Известно, что только за прошлый год в России от использования различных химикатов погибло 37,8 тысячи пчелосемей, а потери зафиксированы в 25 регионах. Эксперты утверждают, что причины сокращения численности опылителей могут быть самыми разными. В частности, их можно объединить в такие направления: применение пестицидов в сельском хозяйстве, несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, распространение опасных патогенов, а также стабильный рост расходов на содержание пчел и производство продуктов пчеловодства.

Профильные комитеты Совета Федерации будут рассматривать вопрос о внесении изменений в законы, чтобы урегулировать отношения в сфере пчеловодства. В частности, отдельно будет прорабатываться вопрос об ужесточение административной ответственности за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, обеспечивающих защиту и сохранение популяций насекомых-опылителей семейства пчелиных.

— В этом вопросе нужен четкий баланс интересов представителей всех смежных отраслей сельского хозяйства — растениеводов, животноводов, пчеловодов. Они гораздо более зависимы друг от друга, чем кажется. Поэтому главная проблема — увязать технологические циклы химической обработки полей и запуска на них пчел для опыления и сбора меда таким образом, чтобы пчелы не гибли от химикатов. Эта проблема в глобальном масштабе влияет на продовольственную безопасность страны, — цитирует первого замглаву комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирину Рукавишникову издание NEWS.ru.

По словам Ирины Рукавишниковой, в данном случае необходимо создать некий «календарь» сельскохозяйственных работ по каждому климатическому поясу, региону, муниципальному образованию. Он бы позволил принимать наиболее эффективные для различных ситуаций решения, база для которых была бы заложена в рекомендациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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