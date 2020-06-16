Медики рассказали, какие опасности могут подстерегать сибиряков на пляже

16 Июнь 2020 2020-06-16T23:15:48+03:00

Изменить размер текста: A A

С наступлением теплых летних деньков все больше россиян начинают задумываться о пляжном отдыхе. В некоторых регионах места для купания уже открыты для посещения. Однако, приятное времяпрепровождение на берегу или в воде может иметь далеко не такие приятные последствия.

К примеру, как утверждает вирусолог, аллерголог и иммунолог Георгий Викулов, купаясь в реке или озере можно заразиться различными инфекциями. В первую очередь речь идет о лямблиозе. Лямблии обычно находятся в тех местах, где в воду попадают нечистоты. Подхватить эту инфекцию можно выпив зараженную воду или случайно глотнув ее во время купания. В водоеме можно также подхватить ротавирусную инфекцию или столкнуться с различными паразитами. В несоленой воде, температура которой составляет около 20 градусов могут водится гельминты. Они наиболее опасны для детей и пожилых людей, особенно если они страдают теми или иными хроническими заболеваниями. Купаясь в речке или озере можно также заразиться опасным инфекционным заболеванием лептоспирозом, которое называют водной лихорадкой. Эта болезнь проявляется в виде высокой температуры, сильных головных и мышечных болей, озноба, боли в животе и покраснения глаз. Лептоспиры проникают в организм через порезы и потертости кожи, а также через слизистую оболочку глаз, носа и рта.

Но опасность может настигнуть отдыхающих не только в воде. Лежа на песчаном берегу тоже есть риск заразиться теми или иными заболеваниями. Так, есть большой риск заражения глистами через песок или траву.

— Заражение может произойти как через рану, так и оральным способом — человек потрогал руками песок, а потом потянул их в рот. Стоит понимать, что глисты особенно хорошо размножаются в теплой среде, а также в присутствии воды. Кроме того, на пляже, как и в водоеме, есть шанс заразиться сальмонеллезом, — рассказала изданию NEWS.ru терапевт Людмила Лапа.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе готовятся к открытию пять пляжей. Они начнут свою работу после того, как в регионе будет снят режим самоизоляции. Сейчас там проводят водолазное обследование и очистку дна, берут пробы воды, организуют спасательные посты с необходимыми плавсредствами и оборудованием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пляжи Новосибирска 2020: рассказываем, когда их откроют

Пляжи Новосибирска 2020: рассказываем, как город готовится к пляжному сезону (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU