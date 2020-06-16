2020-06-16T22:00:04+03:00
Общество

Сибирячку оштрафовали на 15 тысяч за фейк о коронавирусе

Такое решение принял Бердский городской суд
Алена КУЛЕШОВА
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Женщина должна будет выплатить штраф в 15 тысяч рублей.Женщина должна будет выплатить штраф в 15 тысяч рублей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сибирячку арестовали за распространение фейка о коронавирусе. Женщина поделилась в Whatsapp ложной информацией о том, что первая заболевшая короновирусом жительница Бердска не соблюдает режим самоизоляции. Фейк быстро разлетелся по соцсетям.

— Постановлением судьи Бердского городского суда женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации), ей назначено административное наказание в виде административного штрафа с применением ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ (Общие правила назначения административного наказания) в размере 15 тысяч рублей, — сообщается на сайте Бердского городского суда Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о фейковом приказе, якобы изданном ГКУ НСО «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области». В нем были описаны изменения в масочном режиме, установленном в регионе, а также перечислялись адреса, где якобы живут люди, зараженные коронавирусом. В региональном правительстве сообщили, что такого документа не издавалось, а изложенная в нем информация не соответсвует действительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Сибирячку оштрафовали на 15 тысяч за фейк о коронавирусе
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