2020-06-16T20:54:38+03:00
Общество

«Она все зеленая, трясется»: живодеры облили кошку краской и выбросили под мостом под Новосибирском

Ее подобрали прохожие, сейчас кошке предстоит пройти лечение у ветеринара
Алена КУЛЕШОВА
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Малышку нашли неравнодушные прохожие. Фото: предоставлено героем публикацииМалышку нашли неравнодушные прохожие. Фото: предоставлено героем публикации
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В городе Карасук под Новосибирском живодеры искалечили котенка, облили его краской и бросили под мостом. Малыша нашли неравнодушные прохожие, сейчас у котенка новая хозяйка, которая надеется, что сможет вылечить его.

— Мне котенка передала девушка, которая нашла его, у нее не было возможности оставить его у себя. Малыш очень напуган, сначала буквально трясся от страха. Но потом чуть-чуть привык ко мне, даже попил водички и немного поел. Не знаю, что с ним случилось, но травмы серьезные. У меня есть подозрение, что голову ему не разбили, а подожгли… Из-за этого еще и глазик поврежден. Не понимаю, кто только мог такое сотворить?.. Котенок еще и испачкан в зеленой и синей краске, надеюсь, удастся благополучно отмыть или придется сбривать шерсть. Завтра же мы первым делом отправимся к ветеринару, — рассказала КП-Новосибирск Ольга, приютившая котенка у себя.

У кошки повреждена голова и глаз. Фото: предоставлено героем публикации

У кошки повреждена голова и глаз. Фото: предоставлено героем публикации

Кстати, по словам девушки, найденыш оказался кошечкой. Сибирячка предполагает, что раньше она жила дома, поскольку, когда первичный страх людей исчез, малышка сама стала тянуться к домочадцам, чтобы немного поластиться.

— Несмотря на то, что ей больно, она любит ласкаться, любит, когда ее аккуратно гладят. Даже мурчит, причем громко! Думаю, мы ее Муркой и назовем, — пояснила Ольга.

Если вы хотите как-либо помочь Ольге с лечением и восстановлением для кошечки, вы можете связаться с ней по номеру телефона 8-953-064-37-48.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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