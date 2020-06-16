«Капот просто всмятку»: в Новосибирске иномарка врезалась в отбойник, столкнувшись с грузовиком
На Димитровском мосту в Новосибирске произошла авария. Иномарка столкнулась с грузовиком, а потом влетела в отбойник.
— При движении в сторону правого берега автомобиль KIA Soul при резком перестроении столкнулся с грузовиком и врезался в отбойник, получив серьезные повреждения передней части, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Пассажир КИА получил травму носа, но от медицинской помощи отказался и покинул место ДТП до приезда сотрудников ДПС. Водитель корейского авто получил легкое рассечение на правой руке и также отказался от медицинской помощи, а также от предложенного сотрудниками медосвидетельствования.
Иномарка столкнулась с грузовиком, а потом влетела в отбойник. Фото: "АСТ-54"
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что такая авария действительно происходила. По данным ГИБДД, пострадавших в ней действительно не было зарегистрировано.
В комментариях под постом о ДТП, многие сибиряки отметили, что на этом мосту в последнее время аварии стали происходить достаточно часто:
— Надеюсь, участники ДТП вынесут из этого урок.
— На Димитровском мосту что-то стали часто аварии происходить.
— Капот у машины просто всмятку, — пишут люди.
В Новосибирске иномарка врезалась в отбойник, столкнувшись с грузовиком.
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