«Некому работать»: в Болотном соцработников госпитализировали с подозрением на коронавирус

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:40:28+03:00

исполняющая обязанности главы Болотинского района в Новосибирской области обратилась к жителям с заявлением о ситуации с коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Елена Иванова, исполняющая обязанности главы Болотинского района в Новосибирской области, обратилась к жителям с заявлением. Она рассказала о сложной ситуации с коронавирусом в районе.

— На сегодняшний день в нашем районе действительно складывается очень тяжелая обстановка в связи с тем, что заболевание коронавирусом распространяется и растет. На сегодняшний день у нас 14 случаев подтвержденного диагноза, но более 50 человек находятся в центральной районной больнице с неподтвержденным пока диагнозом, но с симптомами коронавируса. Очень сложная обстановка у нас сложилась в отделении социальной защиты населения, нет ни одного специалиста, который исполняет свои обязанности, — говорит Елена Иванова в своем видеообращении, опубликованном в группе Вконтакте «ДИАЛОГ БОЛОТНОЕ».

И. о. главы также добавила, что непростая ситуация складывается и в центральной районной больнице, где болеют сами медики. Жителям Болотинского района она порекомендовала серьезнее относиться к соблюдению санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Обязательно носить маски и перчатки, появляясь в общественных местах, а также следить за своими детьми и родственниками старшего возраста, по возможности ограничивая их пребывание на улице.

Власти Болотинского района рассказали о трудностях с коронавирусом.

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