В Новосибирске приземлился вывозной рейс из Таиланда

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:11:49+03:00

В Новосибирске приземлился самолет из Таиланда. Фото: Виктория МИНАЕВА

На борту самолета находятся туристы со всей Сибири

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В Новосибирске приземлился самолет из Таиланда. Вывозной рейс «Новосибирск — Бангкок» прибыл в «Толмачево» сегодня, 16 июня, в 18:40.

— На борту самолета находятся жители Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области, Омской области, Алтайского края, Республики Алтай, Иркутской области, Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия, — сообщает посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд.

Напомним, несмотря на то, что в Новосибирской области понемногу смягчают ограничительные меры. К примеру, в регионе отменили самоизоляцию для людей, прибывших из других регионов. Однако, туристы, прибывшие из-за границы все еще обязаны соблюдать ограничения.

Ранее КП-Новосибирск писала о вывозном рейсе из Таиланда, который прибыл в «Толмачево» 19 мая. На этом борту находилось 137 пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU