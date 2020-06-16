В Новосибирске приземлился вывозной рейс из Таиланда
В Новосибирске приземлился самолет из Таиланда. Вывозной рейс «Новосибирск — Бангкок» прибыл в «Толмачево» сегодня, 16 июня, в 18:40.
— На борту самолета находятся жители Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области, Омской области, Алтайского края, Республики Алтай, Иркутской области, Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия, — сообщает посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд.
Напомним, несмотря на то, что в Новосибирской области понемногу смягчают ограничительные меры. К примеру, в регионе отменили самоизоляцию для людей, прибывших из других регионов. Однако, туристы, прибывшие из-за границы все еще обязаны соблюдать ограничения.
Ранее КП-Новосибирск писала о вывозном рейсе из Таиланда, который прибыл в «Толмачево» 19 мая. На этом борту находилось 137 пассажиров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирск из Таиланда прилетели 137 человек: их отправили на самоизоляцию
В аэропорту туристов встретили сотрудники санитарно-карантинного пункта (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU