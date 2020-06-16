53-летний новосибирец снабжал деньгами секту Свидетелей Иеговы

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:21:30+03:00

Его дело в ближайшее время было направлено в суд

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В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, которого обвиняли в участии и финансировании секты свидетелей Иеговы. Дело было возбуждено по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) и части 1 статьи 282.3 УК РФ (предоставление средств для обеспечения деятельности экстремистской организации).

— С осени 2017 по октябрь 2018 года, обвиняемый, находясь в одной из квартир в Ленинском районе города Новосибирска, а также в иных местах, участвовал в религиозных собраниях, на которых происходило чтение и обсуждение экстремистской литературы, распространение видеоматериалов, а также проводились религиозные обряды в целях пропаганды деятельности Местной христианской религиозной организации Свидетелей Иеговы «Заречная, Новосибирск», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области. — Кроме того, сибиряк поддерживал секту деньгами.

Расследование уголовного дела в отношении организатора секты было завершено в октябре 2019 года и направлено в суд. В ближайшее время в суд также будет направлено дело и 53-летнего сибиряка.

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ИСТОЧНИК KP.RU