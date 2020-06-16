Обращение в Москву: Новосибирская область предлагает расширить меры поддержки бизнеса

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:20:58+03:00

В НСО придумали, как еще можно поддержать бизнес в нелегкие времена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В правительстве региона подготовили письмо в федеральный центр за подписью губернатора Андрея Травникова. В нем содержатся предложения о дополнительной поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса. Всего описано 10 новых мер.

Конкретнее о содержании письма рассказал и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников. Он упомянул, что среди важных предложений - предоставление субъектам предпринимательской деятельности возможности уточнить код ОКВЭД, который присвоен основному виду экономической деятельности, и расширить код ОКВЭД. Также власти предлагают расширить перечень кредитных организаций, участвующих в программе предоставления льготных кредитов по ставке 2% годовых, а также дать возможность регионам самостоятельно продлевать сроки уплаты налога на имущество.

Как сообщил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, местные организации уже начали пользоваться мерами поддержки, в частности кредиты под 0% на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости одобрены предприятиям Новосибирской области на сумму 1,3 млрд рублей, реструктуризация по ранее принятым на себя обязательствам по пострадавшим отраслям осуществлена банками на сумму 9,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU