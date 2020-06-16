2020-06-16T14:04:54+03:00
Происшествия

В деле об убийстве Натальи Устиновой появился подозреваемый: его объявили в розыск

Об этом сообщили следователи
Алена КУЛЕШОВА
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В деле об убийстве Натальи Устиновой появился подозреваемый.В деле об убийстве Натальи Устиновой появился подозреваемый.
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В деле об убийстве Натальи Устиновой появился подозреваемый. Напомним, сибирячка пропала 6 сентября 2019 года, когда поехала покупать новый автомобиль. С тех пор ее больше никто не видел в живых. Родные до последнего верили, что с Натальей все будет в порядке, но, увы, 1 октября ее нашли мертвой в районе улицы Бородина на краю Новосибирска.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Однако долгое время подозреваемого в данном деле не было. В настоящее время в СУ СК по Новосибирской области подтвердили, что он появился.

— В деле Натальи Устиновой действительно появился подозреваемый, в настоящее время он находится в международном розыске, — пояснили КП-Новосибирск в следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается, КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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