«Не соблюдают санэпидрежим»: минздрав проверил искитимскую больницу после жалоб медиков

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:47:36+03:00

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Минздрав проверил городскую больницу Искитима после жалоб медиков. Комиссия оценила работу нескольких отделений учреждения, в том числе и инфекционного госпиталя, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

Во время обхода корпуса комиссия выявила нарушения персоналом санэпидрежима. Несмотря на то, что средства индивидуальной защиты в больнице есть в достаточном количестве, сотрудники ими пренебрегают.

В отделении, где лежат пациенты коронавирусом, замечаний практически не было. Фото: пресс-служба минздрава

— И врачи, и средний, и младший медицинский персонал не соблюдают правила санэпидрежима! При этом, стоит отметить, вопросов к качеству лечения нет — мы проверили истории болезни, сделанные назначения — никаких нареканий. Зашли в палаты, поговорили с пациентами и ни одной жалобы не услышали! Питание хорошее, туалеты чистые, — цитирует пресс-служба областного минздрава заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елену Аксенову.

На устранение всех замечаний больницы комиссия дала неделю. Фото: пресс-служба минздрава

Администрации больницы порекомендовали организовать учебу персонала, а также создать условия для соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм. Следить за выполнением этих норм ежедневно должен будет эпидемиолог и главная медсестра.

В отделении, где лежат пациенты коронавирусом, замечаний практически не было. Всего на устранение всех замечаний руководству Искитимской центральной городской больницы комиссия дала неделю.

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