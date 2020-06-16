2020-06-16T12:33:34+03:00
Происшествия

Охранный датчик среагировал на движение воды

Система охранной сигнализации Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обнаружила течь воды, благодаря чему помещение магазина было спасено от полного затопления
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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Сигнал тревоги из здания, расположенного на ул. Кубовая в Заельцовском районе Новосибирска, поступил в дежурную часть ГВАРДИИ в 2:05 – сработал инфракрасный датчик движения. Незамедлительно на место происшествия был направлен ближайший экипаж ГБР.

Бойцы, прибывшие на объект, установили отсутствие проникновения, зато обнаружили залитый водой пол. Они тут же вызвали на место ЧП аварийную бригаду и руководителя магазина, и совместно произвели осмотр.

Как было установлено, днем на ул. Кубовая произошло массовое отключение воды. Арендаторы помещения на 2-ом этаже открыли и, вероятно, оставили незакрытым кран с горячей водой. Ночью, когда воду подали, она полиласьполным напором, протекла через перекрытие и затопила нижерасположенный магазин.На момент прибытия ГБР высота воды на полу составляла 2-3 см.

В результате коммунальной аварии насквозь промокли потолок, стены, мебель, оргтехника и находившийся в магазине товар – алкоголь, закуски, табачные изделия. Сумма причиненного аварией ущерба устанавливается, но достоверно известно, что он был бы ещё существенней, если бы не датчик движения охранной сигнализации, заметивший, как с потолка полилась вода.

Сегодня технические работники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ восстанавливают поврежденную водой охранную систему, для того, чтобы она исправно обнаруживала возникающие проблемы и впредь.

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