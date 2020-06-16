«Машина дороже»: сибиряк заплатил алименты бывшей, лишь бы у него не отобрали иномарку

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:07:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы поставили жителя Барабинского района перед нелегким выбором: заплатить долги бывшей жене или лишиться дорогого автомобиля. Ему надо было отдать 900 тысяч экс-супруге, но мужчина долго уклонялся.

— Судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета и машину должника, а также запретил ему выезжать за пределы России. Позже арестованный автомобиль оценен специалистом оценочной компании на сумму более 1 млн. рублей. В мае судебный пристав-исполнитель сказал мужчине, что скоро автомобиль выставят на торги— сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

Поняв, что может навсегда расстаться с дорогой иномаркой, сибиряк нашел деньги за несколько дней и погасил долг. Причем денег ему хватило и на то, что оплатить исполнительский сбор и расходы по оценке его автомобиля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU