2020-06-16T11:07:57+03:00
Общество

«Машина дороже»: сибиряк заплатил алименты бывшей, лишь бы у него не отобрали иномарку

Миллион рублей он вернул буквально за пару дней
Надежда РЫЖКИНА
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Страх замотивировал сибиряка отдать миллионный долг за несколько дней.Страх замотивировал сибиряка отдать миллионный долг за несколько дней.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Судебные приставы поставили жителя Барабинского района перед нелегким выбором: заплатить долги бывшей жене или лишиться дорогого автомобиля. Ему надо было отдать 900 тысяч экс-супруге, но мужчина долго уклонялся.

— Судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета и машину должника, а также запретил ему выезжать за пределы России. Позже арестованный автомобиль оценен специалистом оценочной компании на сумму более 1 млн. рублей. В мае судебный пристав-исполнитель сказал мужчине, что скоро автомобиль выставят на торги— сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

Поняв, что может навсегда расстаться с дорогой иномаркой, сибиряк нашел деньги за несколько дней и погасил долг. Причем денег ему хватило и на то, что оплатить исполнительский сбор и расходы по оценке его автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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