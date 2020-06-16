«Машина дороже»: сибиряк заплатил алименты бывшей, лишь бы у него не отобрали иномарку
Судебные приставы поставили жителя Барабинского района перед нелегким выбором: заплатить долги бывшей жене или лишиться дорогого автомобиля. Ему надо было отдать 900 тысяч экс-супруге, но мужчина долго уклонялся.
— Судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета и машину должника, а также запретил ему выезжать за пределы России. Позже арестованный автомобиль оценен специалистом оценочной компании на сумму более 1 млн. рублей. В мае судебный пристав-исполнитель сказал мужчине, что скоро автомобиль выставят на торги— сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.
Поняв, что может навсегда расстаться с дорогой иномаркой, сибиряк нашел деньги за несколько дней и погасил долг. Причем денег ему хватило и на то, что оплатить исполнительский сбор и расходы по оценке его автомобиля.
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