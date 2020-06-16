2020-06-16T10:50:39+03:00
Происшествия

«Устроили разборки на машинах»: появилось видео массового ДТП, в котором пострадала сибирячка

Ролик записан из салона внедорожника «Toyota Land Cruiser», который также пострадал в аварии
Ульяна ДЖАНКОВА
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Появилось видео массового ДТП на Винаповском мосту. Фото: стоп-кадрПоявилось видео массового ДТП на Винаповском мосту. Фото: стоп-кадр
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Видеорегистратор в салоне «Toyota Land Cruiser» снял, что происходило на дороге перед тем, как произошло массовое ДТП на Винаповском мосту.

На кадрах видно, что изначально водитель кроссовера «Nissan Juke» подрезал «Форд» при перестроении, который в свою очередь решил отомстить. Уходя от конфликта с владельцем Форда, «Nissan Juke» вытолкнул «Toyota Land Cruiser», на встречную полосу, где друг в друга врезались еще четыре машины. Пострадавшая девушка, сидела за рулем иномарки, в которую отлетел внедорожник, ее машину зажало между ним и автобусом, сама она ударилась головой.

Видео опубликовано в группе «АСТ-54».

Напомним, авария произошла утром во вторник, 16 июня. В ДТП пострадала девушка — водитель одной из легковушек. Также в аварию попал пассажирский автобус.

После столкновения на мосту образовалась огромная пробка. По данным сайта «Яндекс.Пробки», ее длина — 2,8 километров, машины ехали со скоростью 3 километра в час и стояли на мосту больше часа.

Появилось видео массового ДТП в Новосибирске .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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