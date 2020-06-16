«Как можно не заметить такой мотоцикл?»: в центре Новосибирска кроссовер врезался в байкера

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:26:36+03:00

Мотоциклист попал в аварию на улице Максима Горького. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мотоциклист отлетел в припаркованную машину и ушиб ногу

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Во вторник, 16 июня, в центре Новосибирска произошло ДТП. Возле дома № 102 по улице Максима Горького водитель кроссовера «Toyota Highlander» выезжал со двора и не заметил мотоциклиста.

— Байкер после удара отлетел в припаркованный автомобиль и получил травму ноги, помощь ему оказали врачи. На месте работают сотрудники ГИБДД, — сообщили в группе «АСТ-54».

У пострадавшего травма ноги.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Подписчики паблика недоумевали, как можно было не заметить мотоциклиста.

— Как можно было такой мотоцикл не увидеть?

— Можно не увидеть. Я стояла как раз на перекрестке и тоже его не увидела.

— Теперь водитель запомнит и даже модель мотоцикла будет знать, ведь стоит он дорого, — написали они в комментариях.

В ГИБДД по городу корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что уточнят детали аварии позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU