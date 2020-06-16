2020-06-16T10:14:59+03:00
Происшествия

«Ехал по встречке, а потом — в столб»: дело новосибирца, по чьей вине погибла 19-летняя девушка, дошло до суда

Следствие установило, что мужчина сел за руль пьяным
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирца, по чьей вине погибла 19-летняя пассажирка, будут судить.Новосибирца, по чьей вине погибла 19-летняя пассажирка, будут судить.
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В Новосибирске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего водителя, по чьей вине погибла 19-летняя девушка.

— По версии следствия, ночью 31 марта 2020 года водитель «ВАЗ-21074» сел пьяным и без прав за руль. Он ехал по улице Зеленодолинская в сторону пересечения с Гусинобродским трактом. В салоне автомобиля находились 2 пассажира. Водитель превысил скорость и выехал на встречную полосу и продолжил двигаться по ней. Вдруг его занесло, он врезался столб, — рассказали в ведомстве.

Девушка, находившаяся в машине, погибла, еще один пассажир получил травмы средней тяжести.

Виновник ДТП был задержан и помещен в СИЗО-1.

Уголовное дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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