2020-06-16T10:01:08+03:00
Общество

В Новосибирске у пожарной части загорелся троллейбус с пассажирами

По предварительной информации, никто не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Троллейбус загорелся перед площадью Сибиряков-Гвардейцев.Троллейбус загорелся перед площадью Сибиряков-Гвардейцев.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 июня, в Кировском районе Новосибирска произошло ЧП. Там загорелся троллейбус с пассажирами. По словам очевидцев, все случилось недалеко от пожарной части.

— Транспорт вспыхнул на улице Сибиряков-Гвардейцев. Огонь потушили оперативно прибывшие пожарные, — рассказал очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Из-за пожара на дороге собралась огромная пробка — «2Гис» показывает, что она тянется на 2 километра от площади Сибиряков-Гвардейцев.

— Так вот из-за чего пробка, все мимо кольца аж ломятся на улицу Мира.

— Жалко, конечно, почти новый троллейбус... Ему еще ездить да ездить, а тут такое, — написали они в комментариях.

В ГУ МЧС КП-Новосибирск объяснили, что никто не пострадал.

— В 12:46 пожарно-спасательные подразделения реагировали на возгорание троллейбуса на улице Сибиряков-Гвардейцев. Через 3 минуты были на месте, через 10 минут огонь полностью потушили. Из троллейбуса самостоятельно эвакуировались 8 пассажиров, водитель троллейбуса был на месте. Площадь пожара 4 квадратных метра, — ответили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области

Горит троллейбус.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Машина дороже»: сибиряк заплатил алименты бывшей, лишь бы у него не отобрали иномарку
«Устроили разборки на машинах»: появилось видео массового ДТП, в котором пострадала сибирячка
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
«Как можно не заметить такой мотоцикл?»: в центре Новосибирска кроссовер врезался в байкера
«Ехал по встречке, а потом — в столб»: дело новосибирца, по чьей вине погибла 19-летняя девушка, дошло до суда
В Новосибирске у пожарной части загорелся троллейбус с пассажирами
Таджик женился на сибирячке: в прокуратуре не поверили в чувства влюбленных и развели их
В Новосибирске пять детей госпитализировали в больницу с коронавирусом
Подростку, который сжег школу под Новосибирском, грозит реальный срок в колонии
«Как нам целоваться?»: новосибирец испугался, что из-за масочного режима не сможет ходить на свидания
Еще 103 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 4,5 тысячи человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли три человека: что о них известно