В Новосибирске у пожарной части загорелся троллейбус с пассажирами

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:01:08+03:00

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Во вторник, 16 июня, в Кировском районе Новосибирска произошло ЧП. Там загорелся троллейбус с пассажирами. По словам очевидцев, все случилось недалеко от пожарной части.

— Транспорт вспыхнул на улице Сибиряков-Гвардейцев. Огонь потушили оперативно прибывшие пожарные, — рассказал очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Из-за пожара на дороге собралась огромная пробка — «2Гис» показывает, что она тянется на 2 километра от площади Сибиряков-Гвардейцев.

— Так вот из-за чего пробка, все мимо кольца аж ломятся на улицу Мира.

— Жалко, конечно, почти новый троллейбус... Ему еще ездить да ездить, а тут такое, — написали они в комментариях.

В ГУ МЧС КП-Новосибирск объяснили, что никто не пострадал.

— В 12:46 пожарно-спасательные подразделения реагировали на возгорание троллейбуса на улице Сибиряков-Гвардейцев. Через 3 минуты были на месте, через 10 минут огонь полностью потушили. Из троллейбуса самостоятельно эвакуировались 8 пассажиров, водитель троллейбуса был на месте. Площадь пожара 4 квадратных метра, — ответили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области

Горит троллейбус.

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