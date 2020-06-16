2020-06-16T09:31:49+03:00
Общество

Таджик женился на сибирячке: в прокуратуре не поверили в чувства влюбленных и развели их

Мужчину заподозрили в том, что он играл в любовь ради прописки
Ульяна ДЖАНКОВА
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Таджик женился на сибирячке ради прописки.Таджик женился на сибирячке ради прописки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Искитимский районный суд признал брак между сибирячкой и таджиком фиктивным. Иск подала прокуратура. В ведомстве не поверили в чувства супругов.

— 24 декабря 2019 года мужчина обратился в миграционную службу ГУ МВД России по Новосибирской области с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание. Суд в ходе рассмотрения искового заявления установил, что «молодожены» фактически совместно не проживали, общее хозяйство не вели, а в марте 2020 хотели развестись. Все это указывало на то, что брак был фиктивным, — рассказали в областной прокуратуре.

Напомним, в начале этого года КП-Новосибирск рассказывала историю влюбленных, где она — русская, а он — алжирец. У мужчины была просрочена регистрация, его насильно отправили на родину. Деревенская женщина пыталась вернуть любимого, ради араба, она готова была продать свой дом и родить четвертого ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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