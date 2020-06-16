В Новосибирске пять детей госпитализировали в больницу с коронавирусом

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:44:20+03:00

Еще пять детей госпитализировали в больницу с коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Во вторник, 16 июня, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 5 детей. Их госпитализировали в детскую больницу №3. Таким образом, с начала эпидемии коронавирусом заразились 308 детей.

— За последние сутки — 103 зараженных коронавирусом. Общее количество больных с начала эпидемии — 4497 человек, половина из них уже здоровы — 2276 пациентов инфекционного госпиталя выписали, — рассказали в оперштабе регионального правительства.

К сожалению, есть и жертвы. За все время пандемии в регионе умерли 60 человек. В основном это пожилые люди. За последние сутки от коронавируса скончались трое: двое мужчин и женщина. Умерших среди детей в Новосибирской области нет.

Сейчас в реанимации — 57 человек, на ИВЛ — 10 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU