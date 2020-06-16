2020-06-16T07:44:53+03:00
Общество

«Как нам целоваться?»: новосибирец испугался, что из-за масочного режима не сможет ходить на свидания

КП-Новосибирск разобралась с психологом, правда ли здесь есть угроза отношениям
Надежда РЫЖКИНА
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Рассказываем, смогут ли маски повлиять на отношения партнеров.Рассказываем, смогут ли маски повлиять на отношения партнеров.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Житель Новосибирска в соцсетях пожаловался на то, что его девушка заставляет его носить маску и даже ходить в ней на свидания. Парня хоть восхитила сознательность подруги, но обходиться без поцелуев он тоже не хочет.

— Познакомился с девушкой, и она говорит, что без маски не будет со мной встречаться. А как я должен ею любоваться? Ладно, обнимать еще можно в маске, а целоваться? Думаю, наши отношения под угрозой. Спасибо масочному режиму. А девушка молодец, ответственная! — написал он в соцсетях.

КП-Новосибирск обратилась к психологу Андрей Якутин, чтобы узнать, правда ли маска может разрушить отношения и как защита для лица на них влияет:

— У нас происходит разрыв коммуникаций на глобальном уровне: нас рассадили по домам, закрыли нам лица. В России нет традиции закрывать нижнюю половину лица, и это просто непривычно для нас, не в нашей культуре. Мы же, в конце концов, не на Востоке живем, у нас другой менталитет. Нам гораздо приятнее видеть лицо человека, особенно нашего партнера, а тут придет девушка в маске, да еще и в темных очках. И получается уже такое безликое, отдаленное нечто. Вот молодой человек почувствовал эту разобщенность и начал беспокоиться. Так что он прав, маска может правда повредить их отношениям, — рассказал КП-Новосибирск магистр психолог, клинический психолог Андрей Якутин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Как нам целоваться?»: новосибирец испугался, что из-за масочного режима не сможет ходить на свидания
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