Еще 103 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 4,5 тысячи человек
Во вторник, 16 июня, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 103 человек. Таким образом с начала эпидемии инфекцию подхватили 4497 человек. При этом выздоровели 2276 пациентов инфекционного госпиталя.
— На данный момент в реанимации находятся 57 человек, на ИВЛ — 10 пациентов. К сожалению, 30 пациентов с начала эпидемии умерли. За последние сутки стало известно о еще трех скончавшихся от инфекции, — рассказали в оперштабе.
Напомним, в регионе до конца июня действуют ограничительные меры. По-прежнему не работает большинство магазинов, также закрыты кафе и рестораны, кинотеатры, запрещены все массовые мероприятия. Будет ли продлен режим самоизоляции после июня, неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU