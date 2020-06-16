В Новосибирской области от коронавируса умерли три человека: что о них известно
Во вторник, 16 июня, стало известно о еще трех пациентах инфекционного госпиталя, умерших от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.
— Скончались три пациента — мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина в возрасте 69 лет. С начала эпидемии жертвами инфекции стали 60 человек, — рассказали в оперштабе. — На данный момент в реанимации тяжелобольных пациентов 57 человек, к аппарату ИВЛ подключены 10 человек.
Всего в регионе коронавирусом заболели 4497 человек, в том числе — 308 детей, при этом выздоровели — 2276 пациентов.
Известно, что за последние сутки коронавирус обнаружили у 103 человек.
Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции и масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU