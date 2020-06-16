«Перегородил дорогу лавочками»: сибиряк с канатом на шее напал на парня с девушкой

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:29:54+03:00

Так он отреагировал на просьбу убрать скамейки с проезжей части

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Во вторник, 16 июня, на новосибирца с девушкой напал парень с канатом на шее вместо шарфа. Он вместе со своим другом перегородил дорогу в Заельцовском районе города. На замечание убрать скамейки с пути, мужчины повели себя агрессивно.

— Все произошло около пяти утра на улице Аэропорт. Рядом с лавками стояли два парня, от которых несло алкоголем. Я сделал замечание, но один из них начал кидаться на меня, грубить, приставать к девушке. В ответ пришлось применить силу, так как он начал ломать зеркала на моём автомобиле. Вызвали полицию, — рассказал пострадавший новосибирец в группе «АСТ-54».

Один из хулиганов зачем-то надел канат, словно шарфФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Он также успел сфотографировать одного из хулиганов — мужчина для чего-то обмотал себе шею канатом.

В полиции обещали уточнить детали инцидента позже.

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