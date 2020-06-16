2020-06-16T07:01:00+03:00
Общество

«Смотрите, какая зая!»: новосибирцев восхитила двухметровая пассажирка метро с синей головой

Очевидцы сфотографировали сибирячку и поделились снимком в соцсети
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пассажиру в метро встретили очень высокую девушку с синими волосами. Фото: «Мода новосибирского метро»Пассажиру в метро встретили очень высокую девушку с синими волосами. Фото: «Мода новосибирского метро»
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Новосибирцы встретили в метро необычную девушку: ее рост был в пределах двух метров, но это не все, что так впечатлило пассажиров. У сибирячки была короткая стрижка, а волосы выкрашены в синий цвет. Очевидцы сфотографировали яркую попутчицу и опубликовали снимок в группе «Мода новосибирского метро».

— Смотрите какая зая! — прокомментировали фотографию подписчики паблика. — Какая красивая.

Из-за большого роста и короткой стрижки, многие приняли пассажирку за мужчину.

Необычные пассажиры в новосибирском метро — не редкость.

Так, например, однажды сибиряки встретили парня, ехавшего на работу в леопардовом халате. А еще на мужчине были тапочки и кружка то ли кофе, то ли чая. Очевидцы предположили, что мужчина очень спешил на работу, что не стал лишний раз тратить время на утренние ритуалы дома, а решил сделать это на ходу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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