2020-06-16T06:35:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Тяжелобольную коронавирусом сибирячку перевели из реанимации после переливания крови с антителами

Доноров, с большим количеством антител к коронавирусу, пока нашлось не много: около 30 человек
Ульяна ДЖАНКОВА
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Тяжелобольную коронавирусом пациентку перевели из реанимации после переливания крови с антителами. Фото: минздрав НСОТяжелобольную коронавирусом пациентку перевели из реанимации после переливания крови с антителами. Фото: минздрав НСО
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В Новосибирской области начали переливать плазму крови с антителами к коронавирусу. В инфекционный госпиталь передали первую партию плазмы для тяжелобольных. И уже есть результат. Об этом рассказали в областном минздраве.

— Одну из пациенток уже через сутки после переливания перевели из реанимации в обычную палату. Все прошло в штатном режиме. Но сейчас еще рано говорить о стопроцентной эффективности этого метода, — отметила главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

Таких доноров пока всего 30 человек. Фото: минздрав НСО

Таких доноров пока всего 30 человек. Фото: минздрав НСО

Доноров, с большим количеством антител к коронавирусу, пока нашлось не много: около 30 человек. Это люди, которые перенесли болезнь бессимптомно, а не вылечившиеся пациенты инфекционного госпиталя. У них не было признаков ОРВИ несколько месяцев.

— Мы смотрим не просто наличие антител класса G. Мы выбираем сыворотки с высоким титром. Сегодня мы это делаем единственные в России., — рассказала главный врач центра крови Юлия Моор.

Напомним, на данный момент в регионе с начала эпидемии диагноз коронавирус был поставлен 4394 людям, из них — 303 ребенка, выздоровели 2193 пациента, к сожалению, 57 человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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